Балахнин: матч сборных России и Армении был бы намного интереснее, чем с Сирией и Брунеем

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался об идее проведения товарищеского матча российской национальной команды с Арменией.

«Товарищеский матч сборных России и Армении был бы намного интереснее, чем с Брунеем и Сирией. Любая страна постсоветского пространства, в том числе и Армения, традиционно мотивирована против России. Это было и в союзные времена. Например, матчи с «Араратом» — это всегда было интересное зрелище. Но хоть сборная России и не играет уже два года на соревнованиях, всё равно считаю её сильнее Армении», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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