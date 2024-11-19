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Винисиус: я нахожусь под давлением с рождения, но хочу сделать Бразилию сборной №1

Винисиус: я нахожусь под давлением с рождения, но хочу сделать Бразилию сборной №1
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Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём отношении к давлению, оказываемому на него на протяжении карьеры.

«Я живу под давлением с тех пор, как родился, ведь я рос в очень опасном месте, где приходилось страдать. Переход во «Фламенго» также стал большим испытанием. У меня было много взлётов и падений, но я всегда нацелен на развитие, чтобы творить великие дела для нашей страны. Хочу сделать всё возможное, чтобы вместе с партнёрами по команде, тренерским штабом и всем персоналом сделать Бразилию сборной №1», — приводит слова Винисиуса официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

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