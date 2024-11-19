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Экс-тренер Батракова прокомментировал попадание Алексея в стартовый состав сборной России

Экс-тренер Батракова прокомментировал попадание Алексея в стартовый состав сборной России
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Андрей Нагибин, являющийся бывшим тренером полузащитника сборной России Алексея Батракова, высказался о попадании футболиста в стартовый состав национальной команды на матч с Сирией (19 ноября).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'    

«Первый матч с стартовом составе сборной — всегда событие для каждого футболиста. Лёшка Батраков ещё молодой футболист, может не справиться с давлением, но я надеюсь, что его опыт, который он получил в РПЛ, поможет с этим. Сборная Сирии — более чем подходящий соперник, но ощутимо сильнее Брунея. Будет интересно посмотреть, как Лёша проявит себя с этой командой.

Его голу в ворота Брунея не удивился. Он таких много забил в академии и на уровне молодёжного футбола. Он хорошо обращается с мячём, поэтому ничего удивительного в этом нет», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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