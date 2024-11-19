Александр Сапета: «Динамо» при Личке не перестало прогрессировать

Экс-хавбек московского «Динамо» Александр Сапета высказался об игре бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» при Личке не перестало прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определённые проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит, и всё будет круто», — приводит слова Сапеты Legalbet.

«Динамо» после 15 туров чемпионата России по футболу занимает четвёртое место. Подопечные Марцела Лички набрали 30 очков.

В прошлом сезоне московское «Динамо» заняло третье место. Если бы бело-голубые не поиграли «Краснодару» в последнем туре, то стали бы чемпионами.