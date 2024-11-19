Экс-тренер Миранчука: приятно, что Алексей прилетел в сборную России через всё расстояние

Бывший тренер полузащитника сборной России Алексея Миранчука Андрей Нагибин прокомментировал долгий перелёт футболиста из США.

«Что касается долгого перелёта Алексея Миранчука из США в Россию, можно сказать, что карьера футболиста достаточно непредсказуемая. Если Алексей выбрал продолжение карьеры в Америке, тем приятнее, что он прилетает сыграть за свою страну, понимая весь путь. Считаю, футболист, если получает приглашение от тренера сборной, не имеет права его игнорировать. Карьера футболиста не такая большая, как кажется, потому от этого момента надо получить максимум. Играть за сборную своей страны мечтает каждый футболист», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Алексей Миранчук перешёл в американский футбольный клуб «Атланта» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». Сумма трансфера составила € 12 млн по версии Transfermakt.