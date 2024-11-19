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Алексей Миранчук: перед Брунеем заехал домой в Славянск-на-Кубани, дедушка плакал

Алексей Миранчук: перед Брунеем заехал домой в Славянск-на-Кубани, дедушка плакал
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями от посещения родного города Славянска-на-Кубани.

«Конечно, я заезжал домой в Славянск-на-Кубани! Провёл время с бабушкой и дедушкой, они были очень рады. Мама даже потом позвонила и сказала, что дедушка плакал, сказал: «Спасибо, что Лёша уделил время и приехал». Но тут, мне кажется, даже благодарить не за что. Я сам хотел их увидеть, сильно скучаю по ним. Часа два, наверное, поговорили, и я вернулся на базу. Когда уже знал, что играем в Краснодаре, думал попросить у Валерия Георгиевича доехать до родных», — сказал Миранчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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