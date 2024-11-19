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Россия — Сирия: Осипенко открыл счёт в матче на 33-й минуте

Россия — Сирия: Осипенко открыл счёт в матче на 33-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Сирии. Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'    

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

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