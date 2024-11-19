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Буффон: я видел в Роналду большую силу, но и хрупкость из-за отсутствия у него отца

Буффон: я видел в Роналду большую силу, но и хрупкость из-за отсутствия у него отца
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Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об экс-нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

«У нас всегда были прекрасные отношения [с Роналду]. Я видел в нём большую силу и аналогичную хрупкость, связанную с отсутствием у него отца, а также с тяжёлым путём, который ему пришлось пройти», — приводит слова Буффона AS.

Отец Роналду ушёл из жизни, когда футболисту было 20 лет.

Напомним, итальянский вратарь и Криштиану Роналду вместе выступали в составе «Ювентуса» с 2019 по 2021 год.

Роналду перешёл в туринский клуб в 2018 году и выступал за него до 2021 года. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 101 голом и 22 результативными передачами.

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