Денис Глушаков: тренер Глушаков будет ещё жёстче, чем Карпин

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне являющийся игроком «Химок», ответил на вопрос, каким он будет тренером.

«Тренер Глушаков будет жёсткий (улыбается). Есть Карпин, а Глушаков будет ещё жёстче (смеётся)», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее 37-летний футболист допустил возможность своей работы в структуре подмосковного клуба.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/2017 он в составе красно-белых стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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