«Он должен был выиграть пять «Золотых мячей». Буффон — о самом сильном сопернике в карьере

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, кто является самым сильным соперником, против которого он играл.

— Кто был самым сильным соперником, против которого ты играл?

— Я играл против представителей трёх поколений, как тут выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану, Иньеста…

— А если выбрать только одного?

— Тогда назову Неймара. Учитывая то, какой он игрок и какой человек, он должен был выиграть пять «Золотых мячей» за карьеру, — приводит слова Буффона Corriere della Sera.

На текущий момент 32-летний Неймар выступает в составе саудовского клуба «Аль-Хиляля».

Самый дорогой трансфер в истории футбола: