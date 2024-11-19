Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков отреагировал на информацию о возможном назначении в молодёжку «Химок»

Глушаков отреагировал на информацию о возможном назначении в молодёжку «Химок»
Комментарии

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном назначении в молодёжную команду подмосковного клуба.

«Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались и были пункты в контракте», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее 37-летний футболист допустил возможность своей работы в структуре подмосковного клуба по завершении нынешнего сезона.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/2017 он в составе красно-белых стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Материалы по теме
Денис Глушаков: тренер Глушаков будет ещё жёстче, чем Карпин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android