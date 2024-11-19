Глушаков отреагировал на информацию о возможном назначении в молодёжку «Химок»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном назначении в молодёжную команду подмосковного клуба.

«Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались и были пункты в контракте», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее 37-летний футболист допустил возможность своей работы в структуре подмосковного клуба по завершении нынешнего сезона.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/2017 он в составе красно-белых стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ).