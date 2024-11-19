«Реал» может приобрести 21-летнего защитника «Лейпцига» за € 90 млн — Романо

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к 21-летнему центральному защитнику «Лейпцига» Кастелло Люкеба.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо, мадридскому клубу придётся заплатить € 90 млн за французского футболиста в случае, если он захочет приобрести игрока грядущим летом, поскольку именно данная сумма отступных будет действовать в этот период.

В нынешнем сезоне Люкеба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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