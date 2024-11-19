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Сборная России с минимальным счётом обыгрывает Сирию после первого тайма

Сборная России с минимальным счётом обыгрывает Сирию после первого тайма
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Завершился первый тайм товарищеского матча, в котором встречаются сборные России и Сирии. Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко.

15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

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