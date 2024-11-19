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Степашин: Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне оказалось в тройке

Степашин: Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне оказалось в тройке
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что бело-голубые должны занять минимум третьем место в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне заняло место не ниже третьего. Я нечасто, но бываю в команде, в том числе в раздевалке, и знаю, как Марцел разговаривает с футболистами. Он может их выслушать, но может и спросить. Личка сам был неплохим футболистом и знает, что такое футбол не понаслышке», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

«Динамо» после 15 туров чемпионата России по футболу занимает четвёртое место. Подопечные Марцела Лички набрали 30 очков.

В прошлом сезоне московское «Динамо» заняло третье место. Если бы бело-голубые не поиграли «Краснодару» в последнем туре, то стали бы чемпионами.

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