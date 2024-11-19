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Карпин оценил форму Миранчука после перехода в «Атланту Юнайтед»

Карпин оценил форму Миранчука после перехода в «Атланту Юнайтед»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игровой форме Алексея Миранчука после перехода в «Атланту Юнайтед».

«Сейчас он в лучшем тонусе, чем когда приезжал из «Аталанты», потому что в MLS у него больше игрового времени. Несмотря на то что в Италии он играл больше нападающего, который отвечал за своего соперника‑защитника, потому что они там играют один в один. Но Алексей сказал, что в США ему приходится даже больше бегать, потому что игра более рваная — и вперёд, и назад», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ»

Миранчук перешёл этим летом из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед». В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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