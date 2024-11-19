Станислав Черчесов сравнил работу в Казахстане со сборной России

Станислав Черчесов поделился мнением от работы со сборными Казахстана и России.

— Так с кем было сложнее, с Россией или в Казахстане?

— И в том, и в другом случае работаешь, делаешь своё дело. Смотришь, что можно изменить, принимаешь меры — всё! Хотя понятно, что учитываешь при этом нюансы.

— То есть всё, как вы говорите: «Не танцевал на столе после ничьей с Норвегией, не рвал на себе одежду после 0:5 с ней же?»

— А что я должен делать? Над собой издеваться вместо того, чтобы готовить себя к работе? Вы тренером никогда не были, и вы меня никогда не поймёте, — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.

Черчесов работал в национальной команде России. Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира по футболу в 2018 году, где уступила будущему финалисту — Хорватии.