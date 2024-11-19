Россия — Сирия: Самошников укрепил преимущество хозяев

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Сирии. Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступает Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев.
Ранее, на 33-й минуте, счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко.
Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.
Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.
Как сборная России играет при Карпине:
- 19 ноября 2024
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