«Интер» хочет взять Федерико Кьезу в аренду — Mirror

Итальянский футбольный клуб «Интер» Милан заинтересован в краткосрочной аренде 27-летнего нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы. Об этом сообщает Mirror.

Руководство миланского клуба считает, что Кьеза идеально подходит для усиления стартового состава команды, учитывая его богатый опыт выступления в итальянской Серии А. Тем не менее на данный момент рассматривается вариант краткосрочной аренды игрока в это зимнее трансферное окно, а не полноценный трансфер.

Нападающий перешёл в «Ливерпуль» этим летом из итальянского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 12 млн по версии Transfermarkt. Несмотря на большие ожидания, игрок провёл всего три матча в составе «мерсисайдцев» и отдал одну голевую передачу.