Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дркушича высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» зимой

Агент Дркушича высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы 25-летнего центрального защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего в нынешнем сезоне за «Црвену Звезду» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в санкт-петербургский клуб грядущей зимой. Напомним, арендное соглашение словенского игрока с сербской командой рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Решение о возможном возвращении Дркушича в «Зенит» не принято. Мы находимся в контакте с российским клубом. Они совместно с «Црвеной Звездой» должны определиться, от нас здесь ничего не зависит. Думаю, решение будет принято в январе», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне в составе «Црвены Звезды» Ванья Дркушич принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил футбол и хоккей

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android