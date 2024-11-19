Агент Дркушича высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» зимой

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы 25-летнего центрального защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего в нынешнем сезоне за «Црвену Звезду» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в санкт-петербургский клуб грядущей зимой. Напомним, арендное соглашение словенского игрока с сербской командой рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Решение о возможном возвращении Дркушича в «Зенит» не принято. Мы находимся в контакте с российским клубом. Они совместно с «Црвеной Звездой» должны определиться, от нас здесь ничего не зависит. Думаю, решение будет принято в январе», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне в составе «Црвены Звезды» Ванья Дркушич принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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