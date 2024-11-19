Болельщики сборной России вывесили на игре с Сирией баннер с призывом вернуть Дзюбу

На стадионе «Волгоград Арена», где 19 ноября проходит матч между национальными командами России и Сирии, болельщики разместили баннер с призывом к сервису «Т-Банк. Возврат» вернуть в сборную России нападающего Артёма Дзюбу.

Фото: Мария Куцубеева, «Чемпионат»

Ранее похожую попытку попросить «возврат» уже делали в медиафутболе болельщики «Народной команды», обращаясь к Массимо Каррере, а потом в Париже появился баннер, призывающий вернуть Матвея Сафонова в «ПСЖ». «Т-Банк. Возврат» — это бесплатный сервис, который помогает вернуть ошибочный перевод или деньги за некачественный товар.

Напомним, Артём Дзюба неоднократно говорил, что готов вернуться в сборную России, при этом критиковал Валерия Карпина: «Когда футболист не играет в своей команде или находится в клубе из низа РПЛ, но вызывается, то про какую конкуренцию мы говорим? Я всегда считал, что сборная России — то место, где не зависит возраст и всё остальное. Только зависит, кто лучше. За сборную играть было честью, а сейчас туда вызываются все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Это расстраивает!».