Экс-игрок сборной Франции Кандела: «Зенит» был бы в числе лучших команд Лиги 1

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела высказал мнение об уровне российского футбола.

«Я знаю такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Зенит» был бы в числе лучших команд чемпионата Франции. В петербургском клубе тоже много талантливых игроков, в том числе бразильцев, у которых очень высокий уровень. Российские команды могли бы успешно выступать во французской Лиге 1. В России очень силовой футбол», – приводит слова Кандела «РБ Спорт».

Кандела дебютировал в составе французской национальной команды в ноябре 1996 года. Защитник провёл 40 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. С «трёхцветными» Кандела выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место.

Самые титулованные футбольные клубы России: