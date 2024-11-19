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Московское «Динамо» поздравило фигуристку Евгению Медведеву с юбилеем

Московское «Динамо» поздравило фигуристку Евгению Медведеву с юбилеем
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Московское «Динамо» поздравило двукратную чемпионку мира и Европы фигуристку Евгению Медведеву с 25-летием.

«Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 25 лет! Желаем Жене творческих успехов, а также ещё не раз выйти на поле в футболке «Динамо», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

15 ноября в Москве прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летию. На «ЦСКА Арене» выступили звёзды фигурного катания, включая двукратную чемпионку мира. Этери Тутберидзе была приглашена на мероприятие в качестве гостя, но не смогла присутствовать по личным причинам.

«Динамо» после 15 туров чемпионата России по футболу занимает четвёртое место. Подопечные Марцела Лички набрали 30 очков.

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