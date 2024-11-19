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35 628 болельщиков присутствуют на товарищеской игре между сборными России и Сирии

Стало известно, сколько болельщиков присутствует на товарищеском матче России и Сирии
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35 628 болельщиков присутствуют на товарищеской игре между сборными России и Сирии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. На момент выхода новости счёт в игре 4:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

На 33-й минуте, счёт открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте полузащитник сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

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