Стало известно, сколько болельщиков присутствует на товарищеском матче России и Сирии

35 628 болельщиков присутствуют на товарищеской игре между сборными России и Сирии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. На момент выхода новости счёт в игре 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте, счёт открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте полузащитник сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.