Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче, Осипенко оформил дубль

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

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Как сборная России играет при Карпине: