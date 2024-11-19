В «Ман Сити» ожидают, что Гвардиола примет решение о будущем в клубе к январю — ESPN

Руководство «Манчестер Сити» ожидает, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола примет решение о будущем в клубе к январю 2025 года. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, действующее соглашение испанского специалиста с «горожанами» рассчитано до грядущего лета.

По информации источника, «Манчестер Сити» хочет избежать ситуации, при которой будущее Гвардиолы в клубе будет отвлекать команду от борьбы за трофеи в последние месяцы нынешнего сезона. Подчёркивается, что сам испанский специалист также не хочет допустить подобного развития событий.

В качестве потенциального кандидата на замену Гвардиоле «Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: