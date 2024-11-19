Игрок сборной России Глебов высказался о качестве поля в матче с Сирией

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о качестве поля в товарищеском матче с Сирией (4:0). Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
«Нормальное качество поля. Играть можно было», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.
Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.