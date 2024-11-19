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Тренер сборной Аргентины: Месси выходит на поле, даже когда ему нужен отдых

Тренер сборной Аргентины: Месси выходит на поле, даже когда ему нужен отдых
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игровой форме нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси.

«Он [Месси] играет всегда, даже когда ему нужен отдых. Год Лео — это год футболиста, играющего в большом количестве матчей, который был также доступен для участия в Кубке Америки. Ему трудно быть готовым на 100% и не сталкиваться с проблемами, это нормально. Он получил травму, но в целом Лео всегда был в порядке, когда приезжал к нам», — приводит слова Скалони RMC Sport.

В среду, 20 ноября, сборная Аргентины встретится с Перу в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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