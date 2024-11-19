Игрок сборной России Глебов прокомментировал победу в матче с Сирией

Игрок сборной России Данил Глебов прокомментировал победу в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«Впечатления от матча с Сирией великолепные. Спасибо болельщикам», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.