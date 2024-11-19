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Президент РФС Дюков оценил игру сборной России в матче с Сирией

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сирии (4:0).

«Команда показала качественный футбол. Вы всё сами видели. Конечно, могли забить больше, но понравилась самоотдача. Неплохой соперник», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.