Тренер сборной Сирии высказался о матче с Россией

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана поделился мнением о минувшем товарищеском матче с российской национальной командой (4:0).

«Очень сложная игра. У нас много хороших моментов было в первом тайме. Показали, на что мы способны. Второй тайм показал, что нам нужно улучшать», — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.