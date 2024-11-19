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Глава РФС Дюков высказался об уровне соперников сборной России в товарищеских играх

Президент РФС Александр Дюков оценил уровень соперников сборной России в товарищеских играх на ноябрьском сборе. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Сегодня Россия разгромила Сирию со счётом 4:0.

«Все сборные участвуют в официальных турнирах. Если говорить по пятибалльной шкале, то сработали на четвёрку по поиску соперника», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.