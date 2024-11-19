Дюков: сборная России с удовольствием проводит матчи в Волгограде

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о проведении матчей сборных России в Волгограде в будущем.

«Почему бы и не провести ещё матчи в Волгограде? Волгоградская область — футбольный регион. Наша сборная с удовольствием проводит тут матчи», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 19 ноября, сборная России победила Сирию со счётом 4:0. На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

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