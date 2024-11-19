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Президент РФС Дюков подвёл итоги 2024 года для сборной России

Президент РФС Дюков подвёл итоги 2024 года для сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги 2024 года для сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«К сожалению, по независящим причинам не удалось провести некоторые игры. Но были и сильные соперники — Сербия. В этих матчах был показан качественный футбол, забито много мячей. Молодые получили практику, познакомились с требованиями в сборной. Поработать с Карпиным идёт на пользу. Были разные соперники. Были те, кто уступает по классу нам, но в этом нет ничего странного. Удалось поработать над позиционным нападением. Вы видите по количеству болельщиков, что сборная нужна и важна», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 2024 году сборная России сыграла пять матчей, одержав победу в каждом из них с общей разницей мячей 26-0.

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