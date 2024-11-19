Президент РФС Дюков подвёл итоги 2024 года для сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги 2024 года для сборной России.

«К сожалению, по независящим причинам не удалось провести некоторые игры. Но были и сильные соперники — Сербия. В этих матчах был показан качественный футбол, забито много мячей. Молодые получили практику, познакомились с требованиями в сборной. Поработать с Карпиным идёт на пользу. Были разные соперники. Были те, кто уступает по классу нам, но в этом нет ничего странного. Удалось поработать над позиционным нападением. Вы видите по количеству болельщиков, что сборная нужна и важна», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 2024 году сборная России сыграла пять матчей, одержав победу в каждом из них с общей разницей мячей 26-0.