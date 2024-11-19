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Президент РФС Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-26

Президент РФС Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-26
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что российская национальная команда примет участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

«Вы знаете, что ещё в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение приостановить наше участие в чемпионате мира. Все эти решения в силе. Пока наша сборная не будет допущена, пока они в силе. Теоретически есть возможность принять участие в 2026 году. Надеюсь, будет шанс. Вероятность не самая высокая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Кацубеева.

Сегодня, 19 ноября, сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче (4:0).

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