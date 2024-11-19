Главный тренер сборной Сирии обратился к болельщикам

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана поблагодарил болельщиков после товарищеского матча с Россией (0:4).
— Поддержка болельщиков?
— Спасибо им большое. На протяжении всего матча поддерживали, очень ощущалось, многие подбадривали Сирию, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.
- 19 ноября 2024
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:46
-
22:43
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44