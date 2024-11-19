Главный тренер сборной Сирии обратился к болельщикам

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Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана поблагодарил болельщиков после товарищеского матча с Россией (0:4).

— Поддержка болельщиков?

— Спасибо им большое. На протяжении всего матча поддерживали, очень ощущалось, многие подбадривали Сирию, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.