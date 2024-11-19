Тренер сборной Сирии рассказал о травме защитника команды, полученной в матче с Россией

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана ответил на вопрос о характере травмы, полученной защитником Таэром Крумой во время товарищеского матча с Россией (4:0).

— Какую травму получил игрок под 13-м номером, которого унесли на носилках?

— Нужно провести ещё тесты, но ожидаем, что это не такое серьёзное растяжение, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Материалы по теме Тренер сборной Сирии: мы отыграли на максимуме

Как сборная России играет при Карпине: