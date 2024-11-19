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Главный тренер сборной Сирии обратился к РФС

Главный тренер сборной Сирии обратился к РФС
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Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана после товарищеского матча со сборной России (0:4) обратился к РФС со словами благодарности.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«От имени всей сборной хотим поблагодарить. Все 10 дней — понравилось всё: еда, отель, организация, люди. Спасибо», — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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