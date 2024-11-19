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Карпин объяснил, почему пенальти в матче Россия — Сирия бил Осипенко

Карпин объяснил, почему пенальти в матче Россия — Сирия бил Осипенко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе пенальтиста для матча с Сирией (4:0).

— Понятно, что Осипенко исполняет пенальти в «Ростове», но были ли альтернативы кто исполнит? Это ваше решение?
— Осипенко — первый штатный, следующий — Тюкавин, если бы его не было, то там уже решали бы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

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