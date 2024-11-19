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Карпин высказался о результативности сборной России в последних матчах

Карпин высказался о результативности сборной России в последних матчах
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результативности национальной команды в последних матчах. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0. Сегодня, 19 ноября, подопечные Карпина разгромили Сирию со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

— 34:0 голы в серии?
— Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребёнку игры с Сербией и Брунеем — неправильно. Сегодня понравилось то, там — другое. Когда-то мы пропустим, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счётом 11:0.

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