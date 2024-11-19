Карпин высказался о результативности сборной России в последних матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результативности национальной команды в последних матчах. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0. Сегодня, 19 ноября, подопечные Карпина разгромили Сирию со счётом 4:0.

— 34:0 голы в серии?

— Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребёнку игры с Сербией и Брунеем — неправильно. Сегодня понравилось то, там — другое. Когда-то мы пропустим, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счётом 11:0.

Материалы по теме Карпин объяснил, почему пенальти в матче Россия — Сирия бил Осипенко

Как сборная России играет при Карпине: