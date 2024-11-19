Карпин высказался о результативности сборной России в последних матчах
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результативности национальной команды в последних матчах. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0. Сегодня, 19 ноября, подопечные Карпина разгромили Сирию со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33' 2:0 Самошников – 53' 3:0 Миранчук – 66' 4:0 Осипенко – 81'
— 34:0 голы в серии?
— Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребёнку игры с Сербией и Брунеем — неправильно. Сегодня понравилось то, там — другое. Когда-то мы пропустим, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счётом 11:0.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 19 ноября 2024
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:46
-
22:43
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44