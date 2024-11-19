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Алексей Батраков высказался о победе сборной России в игре с Сирией

Алексей Батраков высказался о победе сборной России в игре с Сирией
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о победе национальной команды в товарищеской игре с Сирией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион в большом количестве. Хороший, продуктивный сбор, что-то новое почерпнул для себя. Сейчас будем возвращаться в клубы и готовиться к предстоящим играм. Болельщики великолепно поддерживали, опасный момент, они сразу гнали вперёд.

Привыкаю к взаимодействию с партнёрами, с кем-то прошёл несколько сборов — с Лёшей Миранчуком», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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