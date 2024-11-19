Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок сборной России Батраков рассказал о своих игровых задачах в матче с Сирией

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, какие задачи должен был выполнять в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«У меня была задача играть между линиями, обострять. И в обороне, конечно, помогать. Возможно, игрокам атаки сегодня не хватало хладнокровия. Но все старались», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.