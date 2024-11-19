Карпин ответил на вопрос о призывах вернуть Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о призывах вернуть нападающего Артёма Дзюбу в национальную команду, которые были в том числе во время матча с Сирией (4:0).

«Болельщики призывали вернуть Дзюбу по ходу матча? Я не слышал. Как я мог прислушаться к болельщикам, если я не слышал. Баннер? Я что, на трибуну смотрю что ли во время игры?», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.