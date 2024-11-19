Глава РФС Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году.

«Мы ведём переговоры с рядом футбольных ассоциаций. В следующем году мы собираемся использовать все окна, которые у нас будут, для матчей сборной. Сейчас не могу назвать конкретные национальные команды, с которыми мы сыграем. Предпочли бы сперва договориться, подписать документы, а потом — объявить. Но достаточно уверенно могу сказать, что в следующем году матчей с соперниками, которые более статусные, находятся в верхней части таблицы рейтинга ФИФА, будет больше. Для нас приоритетом являются встречи дома. Мы хотим играть для наших болельщиков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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