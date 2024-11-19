Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году

Глава РФС Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году.

«Мы ведём переговоры с рядом футбольных ассоциаций. В следующем году мы собираемся использовать все окна, которые у нас будут, для матчей сборной. Сейчас не могу назвать конкретные национальные команды, с которыми мы сыграем. Предпочли бы сперва договориться, подписать документы, а потом — объявить. Но достаточно уверенно могу сказать, что в следующем году матчей с соперниками, которые более статусные, находятся в верхней части таблицы рейтинга ФИФА, будет больше. Для нас приоритетом являются встречи дома. Мы хотим играть для наших болельщиков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Президент РФС Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-26

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android