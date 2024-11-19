Карпин — о матче с Сирией: атмосфера показывает, что сборная России нужна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о необходимости в проведении матчей национальной команды. Ранее завершился товарищеский матч сборной России с Сирией (4:0).

«Атмосфера показывает, что сборная нужна. Ходят и тут, и в Краснодаре именно на неё. Сборная должна собираться, должна жить. Поблагодарил всех ребят, сбор прошёл идеально: не только результат, но и отношение ребят, теория, тренировки, требования. Сегодня 75 минут были идеальные, потому чуть устали, подрасслабились, допустили два удара в наши ворота.

Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили про результат, а говорили про то, как играть, — ребята 75 минут выполняли это на 100%», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.