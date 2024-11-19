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Карпин — о матче с Сирией: атмосфера показывает, что сборная России нужна

Карпин — о матче с Сирией: атмосфера показывает, что сборная России нужна
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о необходимости в проведении матчей национальной команды. Ранее завершился товарищеский матч сборной России с Сирией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Атмосфера показывает, что сборная нужна. Ходят и тут, и в Краснодаре именно на неё. Сборная должна собираться, должна жить. Поблагодарил всех ребят, сбор прошёл идеально: не только результат, но и отношение ребят, теория, тренировки, требования. Сегодня 75 минут были идеальные, потому чуть устали, подрасслабились, допустили два удара в наши ворота.

Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили про результат, а говорили про то, как играть, — ребята 75 минут выполняли это на 100%», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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