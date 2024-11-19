Карпин: сборная России играет ради болельщиков

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о целях проведения матчей национальной команды. Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России разгромила Сирию со счётом 4:0.

«Мы играем ради болельщиков. Ради этих 30 с лишним тысяч. Если ещё идут очки в рейтинг ФИФА — отлично», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Сборная России одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.