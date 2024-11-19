Глава РФС Дюков заявил, что рейтинг ФИФА продолжает играть важную роль для России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рейтинг ФИФА продолжает играть важную роль для сборной России.

«Рейтинг как играл важную роль, так и продолжает. Это не так, что он ушёл в сторону», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России разгромила Сирию со счётом 4:0. На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

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