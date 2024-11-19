Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков заявил, что рейтинг ФИФА продолжает играть важную роль для России

Глава РФС Дюков заявил, что рейтинг ФИФА продолжает играть важную роль для России
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рейтинг ФИФА продолжает играть важную роль для сборной России.

«Рейтинг как играл важную роль, так и продолжает. Это не так, что он ушёл в сторону», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России разгромила Сирию со счётом 4:0. На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков рассказал о переговорах с соперниками сборной России в 2025 году

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android