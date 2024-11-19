Глава РФС Дюков сообщил, что в Госдуме продолжают обсуждать возвращение пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в Госдуме продолжают обсуждать возвращение пива на стадионы.
«Тему пива продолжают обсуждать в Госдуме и Правительстве. Пока решение не принято», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России разгромила Сирию со счётом 4:0. На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.
Как сборная России играет при Карпине: