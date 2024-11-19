Карпин заявил, что обменял бы победную серию сборной России на снятие бана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что готов обменять победную серию национальной команды на снятие бана.

«Обменял бы я серию с разницей мячей 34:0 на возвращение к официальным матчам? Вы как сами думаете? Любой нормальный человек вам что ответит? Или вы думаете, что я ненормальный? Согласились бы? Ну и я, естественно, согласился бы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Победная серия сборной России состоит из шести матчей, в которых команда Карпина одолела своих соперников с общим счётом 34:0, и начинается с победы над сборной Кубы (8:0) 20 ноября 2023 года.