Карпин заявил, что обменял бы победную серию сборной России на снятие бана
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что готов обменять победную серию национальной команды на снятие бана.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33' 2:0 Самошников – 53' 3:0 Миранчук – 66' 4:0 Осипенко – 81'
«Обменял бы я серию с разницей мячей 34:0 на возвращение к официальным матчам? Вы как сами думаете? Любой нормальный человек вам что ответит? Или вы думаете, что я ненормальный? Согласились бы? Ну и я, естественно, согласился бы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Победная серия сборной России состоит из шести матчей, в которых команда Карпина одолела своих соперников с общим счётом 34:0, и начинается с победы над сборной Кубы (8:0) 20 ноября 2023 года.
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