Карпин: не говорил игрокам сборной России, к чему приурочен матч с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что не говорил игрокам, что матч с Сирией (4:0) посвящён годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции.

«Про даты я не говорил футболистам — к чему было приурочено, но да, это дополнительная мотивация для всех«, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.