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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» могут побороться за защитника из АПЛ — Caught Offside

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» могут побороться за защитника из АПЛ — Caught Offside
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 28-летнему центральному защитнику «Фулхэма» Йоакиму Андерсену. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес мерсисайдцев к Андерсену возник на фоне неопределённости защитника Вирджила ван Дейка относительно своего будущего в клубе.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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